La demanda de unidad a la militancia para que el peronismo formoseño se mantenga invencible

Hay quienes se interrogan acerca del momento que transita el peronismo formoseño al analizar lo que acontece en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias donde todo parece desordenado por la carencia de nuevos líderes que inspiren atracción como para encarar los compromisos electorales que vienen.

Parecía tan lejos 2027 cuando asumió el actual presidente de la Nación con su particular estilo y el modo de gestionar en estos casi tres años en los que logró aptar la adhesión de no pocos gobernadores y dirigentes que militaban en el campo nacional y popular.

Se observa, además, cómo los libertarios irrumpieron también en ámbitos como el Norte Grande Argentino donde los mandatarios de al menos una decena de provincia juramentaron avanzar hacia tiempos de desarrollo privilegiado al bloque por sobre las diferencias ideológicas o partidarias.

Quedaron esparcidas en la banquina de ese soñado camino de lo colectivo para sumirse en actitudes individualistas que habitualmente desvanecen con el tiempo los sueños de transcendencia.

La gestión peronista de Gildo Insfrán junto con la de un par de mandatarios como el de La Rioja, Ricardo Quintela y Axel Kicilof, de la provincia de Buenos Aires que conserva, aún, su mandato ante la mayor cantidad de ciudadanos que ejercen el voto en cada comicio calculada en casi un 40 por ciento del padrón nacional.

En su trajín político, Gildo no deja de reivindicar para quien quiera escucharlo, las tres banderas del justicialismo que son la soberanía política, la independencia económica y la justicia social a las que califica como "irrenunciables".

Todo ello ocurre mientras Formosa soporta las consecuencias de mantenerse aferrado a su pureza ideológica que no admite desvíos ni debilidades.

Dicho de otro modo, aquí hay un pueblo peronista que ha triunfado electoralmente desde 1983 y en particular desde diciembre de 1995 cuando se adoptó como hoja de ruta el Modelo Formoseño que especifica con claridad de qué se trata el andamiento de todos los habitantes y la oferta del estado que alza como bandera la justicia social, esa a la que aludía con estridencia el Papa Francisco y que ahora es imitada por su sucesor León XIV según se lee en su última encíclica.

Aquí en los actos políticos y privados la dirigencia comenta cómo pese a las restricciones en las obligaciones nacionales con Formosa, el gobierno sigue- en la medida de sus posibilidades- terminando e iniciando obras públicas; privilegia la educación, la salud y la seguridad como siempre y atiende la comida de la población en particular y de los empleados públicos en general, quienes siguen cobrando sus sueldos en tiempo y forma y con ajustes periódicos para sostener el valor del salario.

Dicho de otro modo conduce los destino de Formosa con los recursos que tiene el tesoro provincial y se administrara de tal manera que los que menos tienen sufran menos la crisis que tienen los argentinos.

Ha dicho que, en Formosa no se agachará agachar la cabeza ante nadie y solamente ante Dios y tampoco se habrán de arriar, prestar, entregar ni alquilar las banderas del peronismo.

Reitera que con los recursos que tiene el tesoro provincial se administrara de tal manera que los que menos tienen sufran menos el terrible ajuste que soportan los argentinos.

En un momento similar que se soportaron las mismas situaciones habló de seguir haciendo desde Formosa política anti cíclica porque aquí la palabra ajuste no existe y que de lo que se trata es de seguir administrando y distribuyendo con equidad social, dándole más al que más necesita y aguardando el momento de la recuperación del estado nacional.

Ya se observan algunos afiches que muestran a una fotografía del mandatario y una repetida llamada a la unidad lo que implica dejar de lado las cuestiones personales y las ambiciones que pueden ser justas, aunque no es éste el momento para exponerlas.

De estos temas se trata en las unidades partidarias y en el encuentro con representantes de los municipios y de las organizaciones libres del pueblo.

Insiste en su llamado a la unidad con convicción ya que no hay lugar para tibios en estos momentos difíciles por los que transita la Nación.

Evoca también a Perón cuando enseñaba que si los peronistas luchasen siempre colectivamente por un ideal no tendrían que existir problemas.

Sí subsisten cuando se lucha por intereses particulares empiezan los inconvenientes, razón por la cual aconsejaba que se dejen de lado todas esas cosas y piensen en una sola palabra: unidad.

(Justo L. Urbieta)