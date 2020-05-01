Traspaso de autoridades en el Rotary Club Costanera de Formosa

Con un emotivo acto familiar se realizó el tradicional cambio de mando de las autoridades rotarias.

El sábado 4 de julio, la Costanera de Formosa fue escenario de una fiesta rotaria con motivo del traspaso de mando de las autoridades del Rotary Club Costanera, el más joven de la ciudad, que aún no cumple 10 años de vida.

Como es tradición en los clubes rotarios de todo el mundo, los últimos días de junio y los primeros de julio se destinan al relevo de autoridades.

En esta oportunidad, el acto mantuvo el carácter netamente familiar que distingue al Club Costanera.Estuvieron presentes los socios del Rotary, jóvenes de Rotaract e Interact, además de invitados especiales. Durante la ceremonia, los presidentes salientes compartieron sus experiencias y logros:Olga Noemí Gómez García, del Rotary Club Costanera

Ana Micaela Villafañe, de Rotaract

Facundo Salto Escobeiro, de Interact

Cada uno relató las metas alcanzadas durante su gestión y el significado personal que tuvo liderar los proyectos confiados por sus socios.Asumieron luego sus compromisos para el nuevo período:María Elena Demestri como Presidenta del Rotary Club Costanera

Brisa Zárate Marega como Presidenta de Rotaract

Lucía Mieres como Presidenta de Interact

Dos momentos especialmente emotivos marcaron la noche. El primero fue la presentación de la nueva Presidenta María Elena Demestri, realizada por su mamá, Mirtha, quien compartió detalles de su personalidad, anécdotas y rasgos que anticipan la impronta que imprimirá a su gestión.

El segundo instante de gran emoción fue la incorporación de nuevos socios, quienes se sumaron con entusiasmo al compromiso de servicio.Finalizada la parte protocolar, los presentes compartieron un momento de confraternidad con la sencillez que caracteriza a la familia del Rotary Club Costanera. La despedida, como es habitual, fue con la frase que resume el espíritu rotario: “Nos encontramos en el servicio”.







