Formosa en la élite de la medicina: la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la licencia para la instalación del Ciclotrón y Radiofarmacia

La Autoridad Regulatoria Nuclear, máximo órgano regulatorio nacional, otorgó la licencia al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” para la instalación de su Ciclotrón y Radiofarmacia, obra anticipada por el gobernador Gildo Insfrán en su discurso de apertura del 1 de marzo que eliminará la dependencia de insumos provenientes de Buenos Aires y consolidará a la provincia como un polo regional de medicina nuclear.

La provincia de Formosa avanza hacia un hito sin precedentes en materia de salud pública y desarrollo científico. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) dio el aval formal para instalar el Ciclotrón y la Radiofarmacia en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” (CEMENURNK), un paso clave que permitirá producir localmente los insumos esenciales para estudios oncológicos de alta complejidad.

Así lo indicó el licenciado Martín Mutuberría es el gerente general de la Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” (CEMENURNK).

“Vamos a iniciar la etapa final de la puesta en marcha del Ciclotrón, que comprende la finalización de la infraestructura civil y la adquisición de equipamiento especializado con una inversión estimada de $12.800 millones de pesos. Este avance nos permitirá producir radiofármacos para el diagnóstico de alta precisión, consolidando la soberanía tecnológica y sanitaria en un área crítica”, anunció el gobernador Gildo Insfrán en la apertura de sesiones legislativas este año, destacando que es una inversión financiada con fondos del Tesoro Provincial.

“Con ello brindaremos más cobertura y mejores tratamientos a los formoseños, consolidándonos como un centro público de referencia en medicina nuclear”, señaló.

De esta manera, la habilitación fue concedida luego de que la ARN verificara el cumplimiento de todas las exigencias en materia de seguridad nuclear, marcando el inicio de una nueva etapa para el sistema sanitario provincial.

Con esta autorización, Formosa avanza hacia una mayor autonomía tecnológica y sanitaria, al completar todo el proceso de producción, fraccionamiento y aplicación de radiofármacos dentro de su propio territorio, ingresando al reducido grupo de provincias capaz de producir estos insumos, como parte de una élite de medicina nuclear.

Este logro es el resultado de un trabajo sostenido entre el Gobierno de Formosa y el Centro de Medicina Nuclear, que desde su creación apostó por incorporar tecnología de última generación para ampliar la capacidad del sistema público de salud y garantizar que los pacientes puedan acceder a tratamientos y diagnósticos de excelencia sin salir de la provincia, tengan o no cobertura social.

Una inversión estratégica para alcanzar la autonomía

La inversión anunciada por el mandatario, está destinada a finalizar la infraestructura específica que demanda este tipo de instalaciones, incluyendo un búnker de alta seguridad diseñado bajo estándares de ingeniería nuclear, además de incorporar el equipamiento especializado necesario para la operación del Ciclotrón y la Radiofarmacia.

Con la producción local, Formosa podrá asegurar la disponibilidad permanente de estos insumos, reducir los tiempos de espera, eliminar riesgos asociados al transporte y brindar mayor previsibilidad a los pacientes que requieren estudios de medicina nuclear.

Además, la nueva capacidad instalada permitirá proyectar al Centro de Medicina Nuclear como un referente regional, con posibilidades de abastecer a otras provincias del norte argentino e incluso a países limítrofes.

La autorización otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear representa mucho más que una habilitación técnica. Significa que Formosa incorpora una capacidad científica y tecnológica que hasta ahora estaba concentrada en pocos centros del país.

De esta manera, la provincia consolida una infraestructura estratégica que fortalece el acceso a diagnósticos oncológicos de alta precisión, reduce la dependencia de terceros y amplía las posibilidades de desarrollo en medicina nuclear, reafirmando una política de inversión pública orientada a que los formoseños puedan acceder a tecnología de nivel internacional sin tener que trasladarse fuera de la provincia.







