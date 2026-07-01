Zanin: "Presentaremos en el Congreso propuesta para preservar a las PyMEs"

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador público Enrique Zanin, informó que la institución, junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Formosa, presentará ante la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una propuesta solicitando el tratamiento urgente de un régimen extraordinario destinado a preservar la continuidad de las PyMEs argentinas.

Zanin explicó que la iniciativa surge como respuesta a la compleja realidad que atraviesa el sector empresario, caracterizada por la caída de la rentabilidad, el elevado costo del financiamiento, la retracción del consumo interno, el incremento permanente de los costos operativos, la fuerte presión tributaria, el escaso acceso al crédito y la creciente competencia de productos importados.

Zanin adelantó que ya se han adelantado conversaciones por este tema con Luis Basterra, actual Diputado Nacional justicialista por Formosa y actual presidente de la Comision de Pequeñas y Medianas Empresas del Honorable Congreso de la Nacion.

"Las pequeñas y medianas empresas son el principal generador de empleo privado del país y sostienen las economías regionales. Creemos que es momento de impulsar medidas concretas que permitan preservar a las empresas antes de que deban cerrar sus puertas", señaló Zanin.

La propuesta contemplará la implementación de una moratoria fiscal integral con amplias facilidades de pago, reducción y condonación de intereses y multas, incorporación de deudas surgidas de fiscalizaciones, revisión de las tasas de financiación de los planes vigentes, suspensión de nuevas ejecuciones fiscales para quienes manifiesten voluntad de regularizar su situación y la creación de líneas de crédito destinadas a recomponer capital de trabajo e impulsar la inversión productiva.

El presidente de la Federación Económica destacó que la iniciativa buscará generar condiciones para que las PyMEs puedan sostener el empleo, continuar invirtiendo y seguir contribuyendo al desarrollo del país. "Siempre será más eficiente preservar una empresa en funcionamiento que afrontar las consecuencias económicas y sociales que provoca su cierre", expresó.

Finalmente, Enrique Zanin sostuvo que la Federación Económica de Formosa continuará impulsando acciones y propuestas en defensa del sector productivo, convencida de que fortalecer a las PyMEs significa proteger el empleo, las economías regionales y el desarrollo federal de la Argentina.