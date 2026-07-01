Un motociclista inconsciente tras colisionar con un ciclista

⁠Ambos involucrados fueron trasladados al Hospital Central por personal del SIPEC

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta intervinieron en un siniestro vial que terminó con un motociclista internado en el Hospital Central en estado de inconciencia, tras protagonizar una colisión con un ciclista.

El hecho se registró este domingo, alrededor de las 20:10 horas, en inmediaciones de las avenidas Gendarmería Nacional y Alicia Moreau de Justo, frente al sector de los transformadores.

Según las primeras actuaciones, el motociclista circulaba en una Honda Titán 125 por la Moreau de Justo, en sentido Norte-Sur y, por causas que se tratan de establecer, se produjo la colisión con una bicicleta rodado 26, conducida por un joven de 27 años, quien circulaba por la misma arteria y en igual sentido.

Producto del impacto, ambos involucrados cayeron sobre la cinta asfáltica, pero el conductor de la moto se llevó la peor parte.

De inmediato se solicitó la presencia del SIPEC, cuyo personal acudió con móviles sanitarios y trasladó a ambos lesionados hasta el Hospital Central.

De acuerdo con el informe médico inicial, el ciclista presentaba politraumatismos en el rostro y en una pierna, mientras que el motociclista sufrió traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento y permanecía inconsciente.

En el lugar, personal policial labró el acta de constatación, con intervención de Policía Científica, que realizó las diligencias periciales y la documentación fotográfica.

Las actuaciones continúan a fin de establecer la mecánica del siniestro, identificar al conductor de la motocicleta y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.