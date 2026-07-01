Hacedores culturales serán distinguidos por Darío Krimer durante la formoseñada

Destacados referentes de la cultura formoseña serán reconocidos a lo largo de los tres días que durará la cuarta edición de “La Formoseñada” a realizarse el próximo fin de semana en el Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”.

El organizador de esta impresionante movida multiartística, Darío Krimer recordó que “desde los inicios de La Formoseñada venimos reconociendo la labor de quienes han dejado sus huellas en la cultura provincial y regional”.

“Creemos que los verdaderos homenajes se hacen en vida, pero últimamente la muerte nos ha arrebatado a legendarios artistas que en esta ocasión serán honrados por sus legados”, remarcó.

Desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto, el Galpón “C” será el escenario donde se otorgarán sendos reconocimientos a los siguientes hacedores culturales: Ezio “Tati” Massa (cineasta), Isaac Rojas (actor y director teatral), Ema Cuañeri (embajadora de la cultura Qom), Jorge Balassi (artista plástico y escultor), Las Voces del Camino (agrupación pionera folklórica), Lilian Encina (locución) y Sergio “Lilo” Dominguez (periodista, gestor e investigador cultural)

También habrá homenajes post mortem, de los cuales participarán familiares y amigos del periodista José Lingiardi, de los músicos Carlos Delturco y Antonio Colman y del fundador de la agrupación “Reminiscencias”, Raúl Araujo.





Un evento que crece año tras año

Cabe recordar que la primera edición tuvo lugar en el Auditorio “Teatro de la Ciudad”, mientras que la segunda y la tercera se llevaron a cabo en el Galpón “C”. Dada la trascendencia y el nivel de convocatoria que se fue incrementando a lo largo de los años, la cuarta edición copará el Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”, ya que se sumará el predio ferial del Galpón “G” con la participación del Mercado Comunitario de Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Empleo de la Provincia. También, la Casa de las Artesanías se integrará al programa oficial de “La Formoseñada” 2026. En definitiva, habrá actividades simultaneas en todos los espacios culturales de la Costanera.

La cobertura del festival estará a cargo por segundo año consecutivo del Canal de stream Angau Play, con la colaboración de docentes y alumnos del Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) y de la sede regional de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC NEA) que también ofrecerán soporte técnico para la transmisión en YouTube y redes sociales.

“La Formoseñada” es un evento autogestivo – con entrada libre y gratuita- organizado por el cantante y artista Dario Krimer, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia, a través de los Ministerios de Cultura y Educación, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Agencia de Desarrollo Empresarial, además de instituciones y empresas privadas. Finalmente, vale destacar que la Subsecretaría Provincial de Cultura tendrá una participación relevante durante el desarrollo del festival.