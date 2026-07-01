Víctor Alarcón destacó los logros sindicales, sociales y políticos alcanzados en Formosa

Víctor Alarcón, secretario general de ADEFCA e integrante de la CEA (Confederación de Educadores Argentinos), destacó la importancia de los logros alcanzados a nivel sindical, social y político durante el Gobierno de la Provincia de Formosa, resaltando que fueron posibles gracias a un modelo de gestión que priorizó la estabilidad laboral, la inclusión y la presencia permanente del Estado.

En ese sentido, señaló que uno de los pilares fundamentales fue la firme defensa que la provincia sostuvo frente a los intentos de avanzar con reformas vinculadas a la flexibilización laboral, preservando derechos adquiridos por los trabajadores y garantizando la estabilidad en el empleo.

Asimismo, remarcó el pago de salarios en tiempo y forma y la actualización permanente de los aumentos salariales, políticas que brindaron previsibilidad y seguridad a miles de familias formoseñas, aun en contextos económicos complejos.

Alarcón también puso en valor la construcción de bases sólidas para el desarrollo provincial mediante la profundización de la asistencia del Estado, impulsada por el gobernador Dr. Gildo Insfrán en áreas estratégicas como la salud, la educación, la producción, el trabajo y la comunicación, garantizando además una presencia constante en todo el interior provincial.

Finalmente, sostuvo que la nueva Constitución Provincial representa una herramienta fundamental para proteger los derechos de los formoseños y preparar a la provincia para afrontar los desafíos del futuro, consolidando un proyecto político que prioriza el bienestar de la comunidad y el desarrollo con justicia social.