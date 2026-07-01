A 74 años del paso a la inmortalidad de Evita, la Subsecretaría de Cultura realizó la gala homenaje “Eva de pie”

Una noche de emoción en donde el teatro, la música y la poesía, se juntaron para rendirle homenaje a una mujer que marcó la historia argentina y cuyo legado continúa inspirando generaciones.

En la tarde de este sábado 25, en el Centro Cultural Galpón C del Paseo Costanero capitalino, la Subsecretaría de Cultura, a través del Área de Teatro, realizó una gala homenaje en conmemoración a los 74 años del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón.

Con entrada libre y gratuita se desarrolló ante un público que aplaudió con fervor cada una de las performance que formaron parte de esta propuesta cultural e histórica.

Al respecto, Graciela Galeano, coordinadora del Área de Teatro de la Subsecretaría de Cultura, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), y explicó que a esta actividad la denominaron como “el inicio de la vigilia a esta fecha tan importante para la historia argentina”.

Esta pequeña gala que reunió a la comunidad formoseña estuvo conformada por tres números artísticos: Teatro de objetos a cargo del titiritero Guillermo Karpier; lectura de poesías interpretadas por el escritor y director Rodrigo Rojas y un emotivo número musical a cargo de Ema Cuañerí y Débora Raiter que marcó el final de la gala.











