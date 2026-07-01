Pirané: Un ciclista murió tras ser embestido por un automovilista

• ⁠El conductor del auto dio positivo en la prueba de alcohotest

Efectivos de la Comisaría Pirané, del Comando Radioeléctrico Operativo, de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y de Policía Científica intervinieron en un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 3, que terminó con un ciclista de 75 años fallecido.

El hecho se registró el domingo último, alrededor de las 23:40 horas, sobre la Ruta Provincial N° 3, unos tres kilómetros antes del cruce de Colonia El Corralito, jurisdicción de Pirané.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil Volkswagen Polo, que circulaba de Norte-Sur, colisionó contra el ciclista que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la bicicleta sufrió lesiones graves que le provocaron la muerte en el lugar.

La situación fue informada de inmediato a las autoridades judiciales, quienes dispusieron el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor del automóvil, un hombre de 71 años no habría detenido la marcha tras la colisión y continuó su recorrido hasta despistar y caer a un zanjón, en inmediaciones del acceso a la localidad de Pirané, cerca del control policial del Comando Radioeléctrico.

Al llegar al lugar, los policías constataron que el vehículo sufrió daños visibles en el sector frontal y parabrisas, además de manchas compatibles con el hecho investigado.

Se comprobó también que en el auto viajaba un acompañante de 51 años.

Personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial realizó las pruebas de alcohotest en presencia de testigos, arrojando resultado positivo para el conductor, con 1,28 g/l de alcohol en sangre, mientras que el acompañante registró 2,02 g/l.

Ambos fueron trasladados al Hospital de Pirané para el examen médico, constatándose que no presentaban lesiones visibles.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias, documentación fotográfica y cotejo de los vehículos involucrados, estableciendo coincidencias con la zona de impacto y los elementos relevados en el lugar del hecho.

El conductor fue notificado de su situación legal en el marco de una causa judicial, caratulado como “Homicidio culposo”, según el artículo 84 del Código Penal Argentino, y quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.

Además, se secuestraron los rodados involucrados, dos petacas vacías y un arma de fuego calibre 22, halladas en el interior del automóvil, por lo que se iniciaron las actuaciones judiciales.