Un desorden familiar terminó con colchones quemados y un herido

• ⁠El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Lisbel Rivira

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Tres y de la Comisaría Seccional Cuarta intervinieron en un desorden familiar que concluyó con un lesionado y el incendio de colchones y prendas de vestir dentro de una vivienda.

El hecho se registró este domingo, alrededor de las 17:30 horas, en una casa ubicada en la manzana “R” del barrio Lisbel Rivira.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron un incendio sofocado con la colaboración de vecinos.

Dos menores de edad comentaron que momentos antes su madre ingresó a la vivienda y utilizó un encendedor para prender fuego dos colchones y prendas de vestir en una habitación.

También indicaron que la mujer se habría retirado del lugar con un tubo de gas y un televisor, circunstancias que forman parte de las actuaciones investigativas iniciadas por el personal policial.

Minutos después llegó al lugar un hombre de 42 años, que arrojó una botella hacia la vivienda y sufrió una herida cortante con un trozo de vidrio.

De inmediato se solicitó la presencia del SIPEC, cuyo personal asistió al lesionado y lo trasladó hasta el Hospital Distrital N° 8, donde se constató que la lesión en el brazo izquierdo era profunda.

Luego el personal de Policía Científica realizó las diligencias y documentación del lugar.

En tanto, la mujer involucrada regresó al sector y fue trasladada en forma preventiva a la dependencia policial para resguardar su integridad física y continuar con las actuaciones, ante un altercado con vecinos que intentaban agredirla.