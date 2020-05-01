Un joven estaba armado con un revólver y lo demoraron

• El procedimiento se concretó durante patrullajes preventivos

Los integrantes de la Comisaría Estanislao del Campo interceptaron a dos adolescentes que se desplazaban en una moto y constataron que uno de ellos llevaba un arma de fuego en su poder.

El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas en el barrio San Roque, de la mencionada localidad.

Durante la identificación de los jóvenes que se desplazaban en una motocicleta 110 cilindradas, los policías detectaron que uno de ellos llevaba un revólver calibre 22 largo y al consultarle por la documentación para portarla afirmó que no la tenía.

De inmediato se solicitó la presencia de los padres de los jóvenes para el traslado de ambos hasta la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones, se dio intervención a las autoridades judiciales y los menores fueron entregados en carácter de guarda tutelar. (Con foto).







