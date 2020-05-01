Policías detectaron una fiesta clandestina y la suspendieron en el barrio Divino Niño

• Se realizó en un salón de eventos que concentró a numerosos jóvenes. La autorización municipal estaba vencida

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini interrumpieron una fiesta clandestina que se desarrollaba en un salón de eventos del barrio Divino Niño y se inició un sumario contravencional por infracción al artículo 73 del Código de Faltas.

El procedimiento se concretó alrededor de la 1:05 horas de este sábado, cuando los policías acudieron a un salón ubicado sobre la calle Tassone, casi avenida Néstor Kirchner, tras detectar una importante concentración de jóvenes.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a varias personas que realizaban filas para ingresar por una puerta posterior del predio.

La mayoría portaba conservadoras con bebidas alcohólicas, mientras que un hombre realizaba el cobro de entradas para acceder al evento.

Ante la presencia policial, cerraron la puerta de ingreso y varios de los jóvenes se retiraron del lugar.

Luego los uniformados solicitaron la presencia del responsable de la fiesta, presentándose inicialmente una mujer y después un hombre, quienes exhibieron una autorización municipal que se encontraba vencida, por lo que fue secuestrada como elemento de interés para la causa.

Como resultado del procedimiento, se inició una causa contravencional por infracción al artículo 73 del Código de Faltas de la Provincia de Formosa contra los responsables del evento.