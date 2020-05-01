Secuestraron dos motocicletas y productos cárnicos

• Fue en el marco de la investigación por un caso de abigeato calificado

Efectivos de la Comisaría Laguna Yema secuestraron dos motos, calzados de interés para la causa y productos cárnicos caprinos, durante un allanamiento en una vivienda de esa localidad, mientras que el presunto autor fue identificado y sería inminente su detención.

La medida judicial se concretó durante la tarde del viernes, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Las Lomitas.

El procedimiento fue realizado en un inmueble del barrio San Francisco, donde una mujer permitió el ingreso de los uniformados sin presentar objeciones.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron pares de calzados con características compatibles con las huellas levantadas en la escena del hecho, dos motocicletas que serían de interés para la investigación y distintos cortes de carne caprina.

Todos los elementos fueron trasladados a la dependencia policial para las actuaciones procesales y en forma paralela el personal de la Brigada de Investigaciones continúa con las tareas para localizar al presunto autor del ilícito, quien ya fue identificado y sería detenido en las próximas horas.

Por el caso, se inició una causa por “Abigeato Calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Las Lomitas. (Con foto).







