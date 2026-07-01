Un hombre perdió la vida mientras reparaba una camioneta

El hecho ocurrió en el barrio Alto y la Justicia ordenó que se realicen las actuaciones correspondientes

Efectivos de la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera en conjunto con Destacamento Bomberos Clorinda, sacaron a un hombre que quedó atrapado debajo de una camioneta en el barrio Alto y el personal del SIPEC constató que ya estaba sin vida.

El hecho ocurrió este jueves, a las 10:35 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles San Luis y Manuel Estrada.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima realizaba tareas de reparación de una camioneta Ford Ranger, sostenida por dos gatos hidráulicos.

Por causas que los investigadores tratan de establecer, en un determinado momento uno de los soportes cedió y aplastó al hombre.

Luego los policías de la dependencia jurisdiccional y de la Delegación Policía Científica realizaron las diligencias procesales.

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo fue trasladado hasta la Morgue Judicial para la autopsia, el cual se determinó la causal de muerte, asfixia por aplastamiento.

El cuerpo fue entregado a sus familiares para exequias.



