La Policía aprehendió a tres hombres por distintos delitos y recuperó varios objetos

• ⁠Uno de los detenidos está acusado de “Tentativa de robo, violación de domicilio y lesiones”

Policías de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga concretaron distintos procedimientos que culminaron con la aprehensión de tres hombres, el secuestro de elementos denunciados como sustraídos en los barrios Fontana y Guadalupe de esta ciudad.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 4:30 horas del miércoles último, cuando efectivos policiales auxiliaron a una mujer que denunció a un hombre por ingresar a su casa con intenciones delictivas.

Según la denunciante, el sujeto fue sorprendido dentro del inmueble y el malviviente forcejeó con un familiar. En ese momento también intervino un policía que estaba de franco de servicio y colaboró en el seguimiento y la demora, en inmediaciones de las calles Corrientes y Echegaray.

Luego llegó al lugar el personal de la Zona Tres Comando Patrulla de Seguridad Urbana y se hizo cargo del procedimiento.

En el lugar también trabajaron integrantes de la Dirección General Policía Científica, quienes tomaron fotografías y mediciones. Por este hecho, se inició una causa judicial por “Tentativa de robo, violación de domicilio y lesiones”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Por otra parte, en la tarde del miércoles concretaron otra intervención cuando personal de la dependencia realizaba patrullajes preventivos por distintos sectores y al llegar a la calle Pedro Freitas al 700 del barrio Fontana, observó que dos jóvenes trasladaban tres palets y una ventana.

Al ser identificados y consultados sobre la procedencia de los elementos, los involucrados brindaron una versión que no pudo ser corroborada.

A partir de relevamientos realizados en la zona, los policías establecieron que los palets habrían sido sustraídos de un supermercado ubicado sobre la avenida Gutnisky.

Luego los uniformados entrevistaron al encargado de seguridad del comercio, quien reconoció los palets como propiedad del lugar.

Ante esta situación, se labró el acta de constatación, se procedió al secuestro de los elementos y a la aprehensión de los dos jóvenes a los fines legales.

Los aprehendidos fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Ambos procedimientos reflejan la rápida respuesta y el trabajo preventivo de la Policía de Formosa para esclarecer por completo los casos y brindar seguridad a los vecinos.