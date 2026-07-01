Hurto esclarecido: detuvieron a dos personas y secuestraron una moto

También recuperaron un teléfono celular, secuestraron prendas de vestir y plantines de marihuana

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno - Distrito Cinco aprehendieron a un hombre y a una mujer, recuperaron un celular denunciado como sustraído y secuestraron una motocicleta utilizada para cometer el ilícito, además de otros elementos de interés para la causa.

La intervención se concretó en el marco de una investigación iniciada por un hecho de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, que incluyó el análisis de registros fílmicos y la recolección de diversos elementos probatorios.

De esa forma se estableció la identidad de los presuntos autores, la modalidad empleada y el vehículo utilizado para concretar el ilícito.

Con los elementos reunidos, el juez Sergio Felipe Cañete libró una orden de allanamiento para una vivienda del barrio Simón Bolívar.

Durante el procedimiento, los policías aprehendieron a un sujeto presuntamente involucrado en el hecho y secuestraron una motocicleta, prendas de vestir que habría utilizado en el ilícito y un teléfono celular denunciado como sustraído.

En el desarrollo del mandato judicial, una mujer intentó impedir el accionar policial y arremetió contra los efectivos con un arma blanca, por lo que fue inmediatamente reducida y detenida por el delito de “Resistencia contra la autoridad”.

En ese contexto, también se secuestró el cuchillo utilizado, tres plantines de marihuana, por lo que se dio intervención al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las actuaciones judiciales por separado.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.