Detuvieron a un hombre involucrado en varios ilícitos

• El procedimiento fue realizado tras una rápida y eficaz investigación

Uniformados de la Zona Nueve del Comando Patrulla de Seguridad Urbana detuvieron al presunto autor de varios hechos contra la propiedad, registrados en el barrio Virgen del Carmen de esta ciudad.

La intervención se concretó en la siesta de este domingo, que permitió localizar al sospechoso y recuperar varios objetos que tendrían relación con los ilícitos.

En el lugar se realizaron las diligencias procesales, con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Policía Científica, quienes efectuaron la documentación fotográfica de los elementos secuestrados.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación legal y permanece alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial. ciales por separado.