La comuna centró la tarea en el mantenimiento de calles y desagües pluviales en su agenda del lunes

Máquinas y efectivos del municipio local se desplazaron este lunes a distintos sectores del ejido urbano para la prestación de servicios esenciales, incluyendo perfilado de calles y mantenimiento general del drenaje urbano, acciones todas a cargo de agentes de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativistas.

Un equipo fue el encargado de ejecutar el perfilado de calles internas del B° San Juan Bautista, acentuando la tarea sobre las calles Juan L. Díaz y sobre la Paraguay, en sectores puntuales acompañada de cuneteo manual y recolección de residuos no convencionales, como restos de poda.

Por su lado, en el B° Mariano Moreno las acciones se enfocaron en el cuneteo manual con carga directa, sumando la limpieza de cruces de calle y de cámaras distribuidas en el interior del barrio.

Finalmente, otra cuadrilla tuvo a su cargo la limpieza del principal canal de drenaje pluvial en el B° Virgen del Rosario, concretamente el que se desplaza entre la calle Salta y Av. Arturo Frondizi.



