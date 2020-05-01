Clorinda: Evadieron un control policial sobre la Ruta 11 y terminaron detenidos

• También se resistieron al procedimiento de los uniformados

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a tres sujetos de 19, 27 y 28 años en la ciudad de Clorinda y secuestraron una camioneta Toyota Hilux con la que evadieron el control policial de Cañada Doce.

El caso tuvo lugar este domingo, alrededor de las 5:20 horas, cuando personal de la Dirección General de Policía Seguridad Vial - Delegación Vial Cañada Doce, detectó el paso de una camioneta Toyota Hilux, gris oscura, que hizo caso omiso a las señalizaciones para que detenga su marcha y continuó por Ruta Nacional N° 11 hacia Clorinda.

En consecuencia, se solicitó la colaboración de las demás dependencias policial para demorar el rodado e identificar al conductor y acompañantes.

Luego, a las 6:00 horas, miembros de la Delegación Clorinda ubicaron la camioneta conducida por el sujeto de 27 años, a quien le solicitaron que descienda para verificar el vehículo.

En ese momento, sus dos acompañantes se negaron a identificarse, profirieron insultos y agredieron físicamente al personal con golpes de puño, causándole lesiones leves a dos uniformados.

Ante la situación, se hizo uso de la fuerza pública para reducir a los sujetos de 19 y 28 años, que fueron identificados.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Jueza de Instrucción y Correccional N°1, de la Segunda Circunscripción Judicial, quien dispuso la detención de los tres ocupantes y el secuestro de la camioneta, mientras que la requisa del rodado se realizará en las próximas horas.

En consecuencia, los efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas se hicieron cargo del procedimiento y realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Delegación Policía Científica.

Por el caso se iniciaron dos causas judiciales “Atentado y Resistencia contra la Autoridad” registro de la Subcomisaría Pastoril y “Atentado y Resistencia contra la Autoridad, Lesiones y Amenaza” registro de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con intervención de la Magistratura.