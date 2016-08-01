Tarde de alegría y encuentro en el bingo de adultos mayores

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa realizó una nueva jornada de bingo destinada a las personas mayores de la ciudad. El encuentro se vivió con un clima festivo, con guiño albiceleste incluido.

Hubo música, sorteos y regalos para los participantes. También se sumó un festejo de cumpleaños, con tortas y bolsitas sorpresa para quienes cumplieron años en estos días.

Muchas de las personas mayores llegaron con la camiseta de la Selección Argentina. Banderas celestes y blancas, abrazos y risas acompañaron cada cartón cantado.

Desde el área remarcaron que este tipo de propuestas forma parte de una política sostenida de cercanía con los adultos mayores. La gestión del intendente Jorge Jofré viene impulsando espacios de recreación, integración y participación pensados especialmente para este sector de la comunidad.

"Estas tardes nos permiten generar contención y momentos de disfrute para quienes muchas veces buscan salir de la rutina y sentirse acompañados", señalaron desde Acción Social.

La Dirección de Adultos Mayores funciona en Avenida Sargento Cabral 606, donde de lunes a viernes se dictan más de diez talleres gratuitos y abiertos a toda la comunidad.



