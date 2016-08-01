Reunión interinstitucional abordó el fenómeno de "El Niño" 2026





El -Área de Ambiente y Desarrollo Sustentable- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, recepcionó Informes Técnicos de los investigadores del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE y de la Universidade Federal de Santa Maria, donde recomiendan reforzar las medidas de preparación preventiva en el noreste argentino ante la consolidación del fenómeno climático El Niño 2026. En base a ello, se llevó a cabo una -Reunión de Trabajo e Informativa-, en la cual participaron, por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV): el Responsable de la Jefatura Técnica Ing. Cristian Peter y el Jefe del Departamento de Conservación Ing. Ricardo Jara Zaquelli; por el Departamento de Operaciones de Defensa Civil: la Sra. Yerutí Egitia y el Sr. Walter Acosta dependiente del Ministerio de Gobierno; por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa: el Director de Obras Públicas Sr. Ramón Servín y el Director de Prevención y Emergencia Crio General Fernando Alfredo Sánchez; la Unidad Coordinadora del Agua (UPCA); el Coordinador Ejecutivo Ing. Horacio Zambón, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial y Asesores Letrados. En la misma, se aclaró que el objeto principal no es generar alarmas a la comunidad, sino promover una planificación preventiva basada en los antecedentes existentes y en la experiencia de cada Área de Gobierno. En el documento citado, el Servicio Meteorológico Nacional estima una probabilidad cercana al 90% de desarrollo pleno de El Niño para el trimestre junio-julio-agosto, sosteniendo que el riesgo debe analizarse en dos niveles: las tormentas locales, capaces de generar anegamientos urbanos y problemas productivos, y la respuesta hidrológica de los grandes ríos de la Cuenca del Plata. Las partes involucradas afirmaron que, en la actualidad, la Provincia de Formosa se encuentra mejor preparada para afrontar contingencias hídricas que en 1983 e incluso frente a los acontecimientos ocurridos en el año 2015, por lo cual, una inundación generalizada de gran magnitud y las consecuentes evacuaciones masivas tienen una probabilidad de moderada a baja. Sin embargo, se requiere prestar especial atención a, la limpieza, desobstrucción y mantenimiento de las redes pluviales ante posibles crecidas del río y episodios de precipitaciones abundantes, como así también el óptimo funcionamiento de las estaciones de bombeo de las defensas. Existen quince (15) estaciones con bombas de desagote en la Ciudad Capital, no entrando todas en funcionamiento al mismo tiempo, ya que se mantiene una coordinación del sistema de bombeo, cada estación cuenta con operarios con turnos rotativos. El Director de Prevención y Emergencia de la Municipalidad Crio. Gral. Fernando A. Sánchez, detalló que, en la actualidad, se debe efectuar un nuevo relevamiento para contar con datos precisos. A su turno, el Jefe de Conservación de la Dirección Provincial de Vialidad Ing. Ricardo Jara Zaquelli, señaló que la peligrosidad de los vecinos asentados alrededor del anillo de contención se incrementa con el ascenso del nivel del río y riachos, lo que provoca que la gente se desplace sobre las defensas, lo que dificulta el tránsito de los vehículos de Vialidad que llevan a cabo tareas de mantenimiento. El Ing. Cristian Peter, expresó que, en el marco del mantenimiento de las defensas, observa con preocupación la existencia de los asentamientos fuera de las mismas, agregando que la gran cantidad de basura acumulada en los taludes de las defensas aumenta su volumen de manera constante, y aunque sean retiradas, originan riesgos de obstrucción. En ese sentido el Ing. Ricardo Jara Zaquelli, detalla que actualmente todas las compuertas están abiertas, por lo que las bombas no precisan ser encendidas, encontrándose doce (12) operarios y cinco (5) móviles a disposición ante cualquier emergencia, que, en el caso de cierre de compuertas, se activa la logística necesaria, agregando que para el mantenimiento de las barreras las mayores dificultades se relacionan no solo con la acumulación de basura en las mismas, sino que se suma la ocupación del espacio público de manera irregular, donde las personas instalan alambrados o existe entramados de cables que no permiten el paso de los vehículos apropiados de Vialidad Provincial. Detalla el Ing. Peter, que en el territorio provincial se han realizado mejoras del sistema de bombeo a través de obras complementarias. Desde 2015 a esta parte se incorporaron tres estaciones de bombeo nuevas en los barrios La Floresta, San Juan y Belgrano. Explica que, en Ingeniero Juárez, se construyó un terraplén que direcciona el escurrimiento por fuera de la plaza urbana, ya que el anegamiento viene también de cuencas suburbanas o rurales. Asimismo, se realizaron obras en Pozo del Tigre, habiéndose consolidado un equipo de operarios jóvenes que se va fortaleciendo en experiencia y pericia, los cuales se trasladan al interior para realizar tareas en un tramo de la defensa de Clorinda, también en Pirané y Herradura. Por último, el Director de Prevención y Emergencia indicó que las zonas críticas actualmente se localizan en barrios como el San Juan Bautista, La Floresta, Quebrachito, El Resguardo, Laura Vicuña, El Porvenir, entre otros, recordando que la Línea 103, funciona las 24hs. durante todos los días de la semana, por lo cual todas las partes consideran evitar discursos catastróficos y tampoco minimizar los riesgos, “la consigna debe ser clara, El Niño aumenta las probabilidades de abundantes lluvias y para ello todos debemos estar preparados”.