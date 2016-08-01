Licencia para el Ciclotrón: “No depender de nadie para producir radiofármacos es un gran avance”

En un avance estratégico para la salud pública y el desarrollo tecnológico de Formosa, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner” (CMNR) dio el aval formal para instalar el Ciclotrón y la Radiofarmacia en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK).

El ingeniero Gabriel Martínez, gerente de Operaciones del CEMENURNK brindó detalles sobre la trascendencia de este logro y destacó el impacto que tendrá en el tratamiento de pacientes oncológicos, cardiológicos y neurológicos, “consolidando a Formosa como el principal polo científico y sanitario del norte argentino”.

En declaraciones recogidas por AGENFOR explicó que “lo que nosotros obtuvimos se llama ‘licencia de construcción’, ese es el tecnicismo y es uno de los pasos formales para poder finalmente instalar el ciclotrón”.

“Obtener esta licencia no es algo menor. Requiere la aprobación de flujos, planos y sistemas de seguridad por parte de una de las autoridades regulatorias más estrictas del mundo”, expuso Martínez.

Y expresó que “para nosotros es la forma de demostrar como profesionales que lo que estamos haciendo en Formosa está en regla, es seguro y cumple con las máximas condiciones técnicas a nivel mundial. Es como rendir un examen exigente y aprobarlo”.

Martínez detalló que “el ciclotrón funciona como una fábrica de radiofármacos, un acelerador de partículas circular que produce la materia prima indispensable para los estudios de Tomografía por Emisión de Positrones (PET)”.

Actualmente, comentó que “el PET del CEMENURNK ya ha atendido a casi 2000 pacientes, permitiendo diagnósticos de altísima precisión para detectar células tumorales y realizar el seguimiento post-tratamiento (control de recidivas)”.

Asimismo, indicó que “lo que produce el ciclotrón tiene un tiempo de vida muy corto; a los 110 minutos ya se tiene la mitad de la producción, y a las ocho horas no queda nada”.

Por eso, subrayó que “los lugares que tienen un ciclotrón se vuelven un polo de producción y la ubicación geográfica es estratégica”, afirmando que “somos el único ciclotrón en sitio en todo el Norte Grande”.

En este sentido, recordó que “el plan original de medicina nuclear del año 2014 contemplaba instalaciones similares en otras provincias, pero Formosa ha sido una de las pocas que aceptó el desafío y se encuentra en la etapa final de su concreción”.

Además, enfatizó en que “Formosa tiene una de las infraestructuras más grandes per cápita del país en lo que refiere a salud. Entonces, tener un ciclotrón y no tener que depender de nadie para la producción de red fármacos es de gran avance” agregando que “también es una gran oportunidad de negocio, porque se pueden vender los radiofármacos, no solo dentro del país, sino también exportar”.

A su vez resaltó que contar con esta estructura “implica demostrar que tenemos los recursos humanos, la infraestructura de soporte, los sistemas y los ingenieros adecuados para poder implementar un proyecto de este calibre generando confianza para inversiones y desarrollo científico”.

Y al concluir hizo hincapié en que “esto es lo que hace al Modelo Formoseño, donde se entiende el valor de la salud y la ciencia cuando se la mira como un todo de cara a la comunidad”.



