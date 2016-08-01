La Policía desarticuló dos centros de distribución de estupefacientes en Las Lomitas

• La Policía de la provincia de Formosa desarticuló dos centros de distribución y comercialización de estupefacientes en la localidad de Las Lomitas, tras una exhaustiva investigación llevada adelante por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y la Delegación de esa localidad. Hay dos detenidos

Los procedimientos fueron realizados en forma simultánea en la mañana de este miércoles con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones de Formosa (GEOPF) y del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE), en cumplimiento de órdenes de allanamientos libradas por el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

El primer operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Paraguay del barrio San Luis, donde los investigadores lograron comprobar, luego de varios meses de tareas de inteligencia y vigilancia, que el principal investigado se dedicaba a la comercialización de estupefacientes destinados directamente al consumidor, incluso bajo la modalidad de entrega a domicilio o "delivery".

Durante la requisa del inmueble, los efectivos secuestraron once envoltorios de cocaína, cantidad suficiente para la elaboración de 27 dosis listas para su comercialización. Además, se incautaron más de 360 mil pesos en efectivo, siete teléfonos celulares, una tablet y dos motocicletas presuntamente utilizadas en la actividad ilícita.

Como resultado del procedimiento, un hombre de 23 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia provincial.

De manera simultánea, se llevó adelante un segundo allanamiento en un inmueble ubicado sobre calle 9 de Julio, entre Rivadavia y Gendarmería de Línea, en el barrio Centro de Las Lomitas, donde se investigaba otra presunta maniobra vinculada al narcomenudeo.

En ese lugar, los policías secuestraron dieciséis envoltorios con marihuana fraccionada, tres envoltorios con cocaína y una balanza digital utilizada para el fraccionamiento y distribución de las sustancias, en tanto que el investigado, un hombre de 33 años fue detenido horas después.

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales y las investigaciones relacionadas con la causa.

Con estos procedimientos, la Policía de Formosa logró desarticular dos puntos de expendio de drogas que operaban en la localidad, asestando un importante golpe al narcomenudeo y reafirmando su compromiso en la lucha contra el tráfico y comercialización de estupefacientes para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad.