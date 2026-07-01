Seguridad en El Espinillo: Martín Sotelo recibió a integrantes de la Comisaría

Con el objetivo de afianzar la colaboración mutua entre las instituciones del pueblo, el Presidente del cuerpo legislativo de la localidad de El Espinillo, CP Martín Sotelo y la Vicepresidenta, del cuerpo Angélica Cardozo, recibieron este lunes la visita de integrantes de la Comisaría de El Espinillo.

En esta mesa de trabajo se abordaron múltiples temas de interés comunitario, el diálogo giró en torno a diversas problemáticas actuales y se acordó trabajar activamente juntos, buscando la tranquilidad del vecino.

Este vínculo natural entre el Concejo Deliberante, representantes genuinos de los vecinos y vecinas e integrantes de la Policía Provincial busca profundizar las relaciones con el claro objeto de cuidar la vida y propiedad de los espinillenses.



