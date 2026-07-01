El festival Fresquete vuelve a La Mandinga

El Centro Cultural Independiente “La Mandinga” vuelve a presentar su clásico Festival Fresquete de vacaciones de invierno.

Se trata de un encuentro artístico para las infancias y las familias, con funciones de circo, teatro, música, títeres y cuentos. Esta sexta edición se llevará a cabo el próximo fin de semana, de 17 a 20, en pleno corazón del barrio Fleming de la ciudad de Formosa.

El objetivo principal del festival, organizado de manera autogestiva y colaborativa, es facilitar el derecho de las infancias a acceder a espectáculos artísticos de calidad, pensados para sus edades; con una mirada regional invitando a elencos del NEA.

Hoy más que nunca la expresión y el encuentro artístico se conciben como un espacio de posibilidad para que nuestras infancias puedan experimentar otras posibilidades de entretenimiento, dejando de lado las tecnologías por un rato para conectarse de manera simple y concreta con un hecho artístico.

Además de las funciones artísticas, se ofrecen actividades complementarias como lecturas de cuentos, islas de dibujos y juegos didácticos que van sucediendo en el patio del centro cultural. Esto hace que la tarde sea completa para la familia, incentivando un lugar lúdico y reflexivo donde compartir y estimular la imaginación y la creatividad de nuestros niños y niñas. El público puede concurrir con el mate, merienda o puede adquirir las exquisiteces de la cantina La Colombina.

Desde sus comienzos, el Festival Fresquete se gestiona desde una mirada inclusiva, por ello cada función es a la gorra, es decir, sin cobrar entradas, solo una colaboración voluntaria al final de cada show, propiciando así la concurrencia de mayor cantidad de familias formoseñas, sin que la cuestión económica sea una limitante. Es por ello que para hacer realidad este evento artístico contamos con la generosidad de la comunidad que a través de sus donaciones hacen posible este Festival.

Artistas de Formosa y Chaco llegan a La Mandinga con su magia y su arte, con varias propuestas cada tarde para disfrutar en familia, incentivando un espacio lúdico y reflexivo donde compartir y estimular la imaginación y la creatividad de nuestros niños y niñas.

Para aportar donaciones a esta iniciativa comunitaria a favor de las infancias, o informarse de cada función se puede visitar las redes sociales de este espacio cultural, en facebook y en instagram: @lamandingacentrocultura

Atractiva programación

A continuación, se detalla la cartelera del Festival Fresquete 2026

Sábado 11 de julio

17:00 hs - “Cuentos de Había Una Vez” Nora Schwartz - Chaco

Narración Oral de cuentos

18:00 hs - "Vassilissa La Hermosa" - Grupo Familia Café con Leche

Show de clown y títeres

19:00 hs - “ClownPamento” - Grupo AcroClown de La Mandinga - Formosa

Show de acrobacias y clown

Domingo 12 de julio

17:00 hs - “La Ruta del Kamishibai” – Paola Aguiar de La Meca - Formosa

Cuentos en teatro de papel

18:00 hs - “ClownPamento” - Grupo AcroClown de La Mandinga - Formosa

Show de acrobacias y clown

19:00 hs - “Gira mi planeta” El capitán Teuco - Chaco

Show musical y audiovisual