Finalizó una nueva etapa del Taller de Fotografía Contemplativa





En la Asociación Italiana de Formosa se realizó el cierre de una nueva etapa del Taller de Fotografía Contemplativa, un espacio que durante cuatro meses invitó a los participantes a entrenar la mirada, redescubrir la capacidad de asombro y vivir la fotografía como una experiencia de transformación personal.En esta oportunidad se trabajó con un grupo más reducido, una decisión que permitió fortalecer el acompañamiento personalizado, el intercambio permanente y el crecimiento de cada participante. Más que enseñar a tomar fotografías, el taller buscó ofrecer herramientas para aprender a observar con mayor profundidad, detenerse en medio del ritmo cotidiano y descubrir nuevos significados en aquello que muchas veces pasa inadvertido.El guía del espacio, George Hamilton Pérez, destacó que "no fue simplemente el cierre de un curso. Fue un hito en un camino que continúa. Cada encuentro fue una oportunidad para compartir, escuchar y aprender juntos. Cuando el grupo es más pequeño, el vínculo se vuelve más cercano y cada proceso puede ser acompañado de una manera mucho más profunda".El propulsor de la actividad recalcó que “durante estos cuatro meses se combinaron clases teóricas, ejercicios prácticos y experiencias de contemplación que permitieron consolidar una comunidad donde la competencia dio lugar a la colaboración y donde cada fotografía representó una forma de conocerse mejor”.También enfatizo que “lejos de representar un final, este cierre marca el comienzo de una nueva etapa. Los participantes continuarán profundizando este camino de entrenamiento de la mirada, convencidos de que la verdadera fotografía comienza mucho antes de presionar el disparador: nace en la forma en que elegimos mirar la vida”."Hoy no cerramos un curso. Dimos un salto hacia una manera más consciente de mirar, de sentir y de vivir", concluyó George Hamilton Pérez.