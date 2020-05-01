Con amplia convocatoria se corrió la primera fecha de la carrera “Pasos de Unidad”

El destacado evento deportivo se enmarca en la celebración de los 71 años de la Provincialización de Formosa.

En la tarde de este sábado 4, a través de la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), junto con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Deportes y “Bendito Running”, se corrió la primera fecha de la segunda edición de la carrera “Pasos de Unidad: Orgullosos de Nuestro Andar”.

Luego de la largada frente al Parque Acuático “17 de Octubre” de la ciudad capital, los participantes de las categorías femenino y masculino, al igual que niños, comenzaron a recorrer las distancias de 1k, 3k y 5k.

Al respecto, la presidenta de la FAS, Blanca Denis, destacó que participaron de esta “hermosa fiesta deportiva” unos 525 atletas de diferentes edades. “La idea fue descentralizar, salir de la Costanera del centro y llevar esta carrera a los barrios para que este deporte competitivo se transforme en participativo y comunitario”, explicó.

“Queríamos que se conozca aún más este sector de la ciudad, que tiene los mismos edificios, el mismo equipamiento y la misma infraestructura que cualquier lugar del territorio provincial”, subrayó.

A su vez, adelantó que la próxima instancia de la carrera se hará en el circuito tres, frente al monumento del expresidente Néstor Kirchner, ubicado en la avenida homónima; prosiguiendo después en la jurisdicción cuatro, con la largada en el barrio Salvador Gurrieri, concluyendo en las jurisdicciones uno y dos, en la Costanera capitalina.

“Estamos orgullosos de que este gran evento que se hace en el marco del aniversario de nuestra Provincialización empiece a tomar más fuerza, porque en Formosa el deporte tiene rango constitucional y el gobernador Gildo Insfrán lo transforma en una herramienta para toda la comunidad, donde todos tienen acceso a lo largo y ancho de nuestra provincia”, valoró.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, resaltó al dialogar con AGENFOR que desde el organismo a su cargo “acompañamos a la FAS y a toda esta gran comunidad que son los maratonistas, los triatletas y los que se vienen animando a una actividad que en los últimos años ha crecido un montón en Formosa”.

En ese sentido, hizo notar que el objetivo “es poner por arriba de todas las cosas el gran compromiso que tiene el Gobierno de la provincia de Formosa con el deporte, en esta decisión política del gobernador Insfrán de tratar de mantener lo más que se pueda todas las actividades deportivas”, teniendo en cuenta que “la premisa es que cada formoseño, viva donde viva, pueda desarrollarse en su propio lugar”.

A su turno, Bianca Gómez, quien logró el primer puesto en los 5k, expresó su felicidad por “haber podido ganar la carrera”, comentando que “yo hago triatlón, entonces, ahora que hace frío y no hay tanta temporada de esta disciplina, es lindo y motiva tener algunas carreras para poder participar”.







