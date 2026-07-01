Secuestraron cigarrillos de contrabando por más de $31 millones y una embarcación con motor

• El procedimiento se realizó sobre la ribera del Río Bermejo

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas El Colorado secuestraron una importante carga de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero y una embarcación con motor fuera de borda.

El operativo se llevó a cabo este lunes, alrededor de las 12:30 horas, mediante sobrevuelos con drone en distintos sectores de la Colonia Kilómetro 210, sobre la ribera del Río Bermejo, en el marco de los controles preventivos en pasos clandestinos utilizados para actividades ilícitas.

Los investigadores detectaron movimientos compatibles con una maniobra de contrabando, consistente en el traslado de mercaderías desde territorio formoseño hacia la provincia del Chaco, mediante la utilización de una embarcación con motor para cruzar el cauce del río.

De inmediato, los policías se dirigieron al lugar y constataron la existencia de varias cajas de cigarrillos marca Rodeo sobre la costa y en el interior de la embarcación.

Tras intensos rastrillajes en una zona de carrizales y monte ribereño, hallaron más cajas ocultas entre la vegetación.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 28 cajas que contenían un total de 1.400 cartones de cigarrillos de procedencia extranjera, sin aval aduanero, con un avalúo estimado en más de 31 millones de pesos.

También se incautó un bote de aluminio Metalglass Aruak 500 Plus con su respectivo tráiler, un motor fuera de borda Yamaha de 15 HP y un bidón de combustible, todos elementos presuntamente utilizados para concretar la maniobra ilegal.

Las actuaciones fueron informadas a la Unidad Fiscal de Formosa, que dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería y la embarcación.

En el procedimiento colaboró personal de la Delegación Unidad Regional Dos, la Comisaría El Colorado, la Delegación Departamento Informaciones y la Comisaría Villa Dos Trece, que brindó apoyo en las tareas de seguridad, rastrillaje y traslado de los elementos secuestrados.