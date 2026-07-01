Se recuperaron dos motocicletas en los barrios Illia II y Fray Salvador Gurrieri

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Integrantes de la Policía provincial secuestraron dos motocicletas denunciadas como sustraídas y detuvieron a dos hombres, en el marco de distintos procedimientos en la ciudad capital.

El primer caso se concretó alrededor de las 16:00 horas del lunes, en el marco de una causa judicial por el delito de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1.

Tras tareas investigativas, análisis de registros fílmicos y averiguaciones del personal de la Brigada de la Subcomisaría Colluccio, lograron localizar y secuestrar una motocicleta Keller de 110 cilindradas, sustraída en el barrio Illia II.

Durante la intervención, los policías constataron que el rodado tenía el tambor de encendido violentado, evidencia de una maniobra utilizada para cometer el ilícito.

En el mismo procedimiento aprehendieron a un joven de 18 años, sindicado como presunto autor del hecho.

Además, secuestraron en su poder una ganzúa de fabricación casera, confeccionada a partir de una llave de boca y estría, lo que representa un elemento de interés para la causa.

El segundo procedimiento se realizó el lunes alrededor de las 21:30 horas, en el barrio Fray Salvador Gurrieri, cuando personal de la Delegación Destacamento Desplazamiento Rápido advirtió que un hombre manipulaba una motocicleta Zanella ZB, cuyas características coincidían con un rodado denunciado como sustraído en calle Brandsen al 2.160.

Al identificar al sujeto y verificar la motocicleta, mediante la División Informática, se confirmó que registraba pedido de secuestro vigente, por lo que se dio intervención a los uniformados de la Comisaría Seccional Novena, quienes se hicieron cargo de las actuaciones procesales.

Por su parte, el personal de la Dirección General de Policía Científica realizó las diligencias, se procedió al secuestro del rodado y al traslado del demorado hasta la dependencia policial.

Ambos detenidos y las motocicletas recuperadas quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











