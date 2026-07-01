Se vivirá una “fiesta” en El Chorro con la Feria Ganadera Paippera que se realizará este jueves

Participarán unas 49 familias de los Departamentos Ramón Lista y Matacos.

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, se refirió a la Feria Ganadera Paippera que se realizará este jueves 30 de julio en la localidad de El Chorro del Departamento Ramón Lista en el extremo oeste de la provincia de Formosa. Con el fin de lograr que el evento sea todo un éxito, el Gobierno de Formosa conjuntamente con el Municipal y la Asociación de Productores Paipperos de esa comunidad se encuentran trabajando desde hace tiempo en su planificación.

El funcionario dio detalles a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) respecto a este tema, señalando que están inscriptas para participar 49 familias de los Departamentos Ramón Lista y Matacos. “Es decir que están en condiciones con respecto a la sanidad de su hacienda”, una cuestión que consideró que “es muy importante”. También recordó que las vacunas antiaftosa y antibrucélica son obligatorias.

Además, trajo a colación que “a través del SENASA se realiza el control de la sanidad”, y, en otra de las etapas cruciales que se sigue, y da apoyo el Gobierno de Formosa “es en lo que hace a la guía de traslado al predio ferial, donde también está la Policía controlando el origen, la carga y descarga de los lotes de hacienda”, indicó.

Así también está la parte tributaria, agregó Casco, quien recalcó que “genuinamente los productores venden su hacienda en estas ferias sin ningún tipo de intermediario”, valorando que esa es una decisión política del gobernador Gildo Insfrán.

Con ese objetivo trazado, se trabaja en estos espacios, adelantando que “en las próximas horas ya se trasladará al oeste para estar con los productores paipperos”. Del mismo modo que en la organización, logística, preparación del predio, “porque realmente es una fiesta desde su apertura hasta la venta del último lote de hacienda”, subrayó contundente.

En definitiva, se vivirá “una fiesta del Modelo Formoseño”, ya que “estas ferias regionales” convocan a varios Departamentos de la provincia, a través de ellas se promueve la participación de las familias, es decir, que esa es la misión que persigue el Gobierno provincial.

En ese sentido, ya se planifica para agosto dos actividades con estas mismas características. En el centro y oeste de la provincia, más precisamente en las comunidades de Fortín Soledad y Puerto Irigoyen.











