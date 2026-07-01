El SeTIC planifica su trabajo a partir de “las demandas que se plantean en el ámbito escolar”

En esta segunda etapa del año se fortalecerá el tema de los vínculos en estos espacios y se continuará con el acompañamiento a las familias siguiendo un abordaje interdisciplinar.

La responsable del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC), Romina López, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que, tras el receso invernal, se planifican acciones a partir de las demandas que se fueron dando en la primera etapa del ciclo lectivo 2026.

Recalcó que este servicio dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa “está a disposición de la comunidad educativa”. En ese sentido, explicó que se ocupa de tratar “las problemáticas vinculadas con las relaciones interpersonales en el ámbito escolar con un enfoque interdisciplinario”.

En cuanto al equipo del SeTIC, puntualizó que se nutre de diversas disciplinas científicas, ya que lo conforman profesionales de Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, también profesores en Educación Especial, quienes trabajan enfocados en establecer los vínculos e intervenir en situaciones de conflictos en espacios escolares.

La intención, recalcó López a modo de síntesis, “es brindar contención a los estudiantes”, siendo “una de las problemáticas más frecuentes que es de interés de este equipo el bullying”.

En otra parte de sus declaraciones, avanzó en el tema de la planificación de las acciones que encarará el SeTIC en esta segunda etapa del año, donde “se comenzará a fortalecer el trabajo de vínculos con la premisa de promoverlos de manera saludable en el ámbito escolar”.

Asimismo, se continuará con el acompañamiento a las familias, siguiendo un abordaje interdisciplinar en ámbitos educativos. En ese sentido, se abordan temas como cuál es el impacto que tiene el uso de las redes en los adolescentes, por ejemplo, mencionó.

Por último, recordó que el SeTIC funciona en el Monoblock A, planta baja, sobre la calle Julio A. Roca 697 de la ciudad de Formosa. “Ante cualquier consulta o si se requiere información, la atención es, por la mañana, de 8 a 13 horas, y, por la tarde, de 16 a 20 horas”, informó.



