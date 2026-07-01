Avanza la marcación y señalización de paradas de colectivos en distintos puntos de la ciudad

La Subsecretaría de Transporte y Emergencia de la comuna local, comenzó con la demarcación de cordones amarillos para delimitar los espacios exclusivos de detención del transporte urbano de pasajeros, buscando mejorar la seguridad de usuarios y conductores, y contribuir así al ordenamiento del tránsito.

La medida tiene como principal objetivo que, a través de las señalizaciones, evitar la ocupación por parte de vehículos particulares, permitiendo que las unidades puedan detenerse correctamente para realizar el ascenso y descenso de pasajeros.

Desde el área municipal explicaron que la señalización constituye una herramienta fundamental para mejorar la seguridad vial, especialmente en aquellas paradas de mayor demanda, donde habitualmente se concentra una importante cantidad de usuarios a la espera del servicio.

Adriana Smith, Subsecretaria de Transporte y Emergencia del municipio, sostuvo “hay líneas que tienen muchísimo uso y las paradas generalmente están siempre con pasajeros a la espera. La idea es garantizar la seguridad, tanto para el ascenso como para el descenso, y evitar el estacionamiento de vehículos particulares”, dijo. “Es una medida pensada tanto para el bienestar de los usuarios y también para que las personas que manejan y están por fuera del transporte público sepan cuál es el límite y respetar todo lo señalizado”.

Por último aseguró “es una medida para ordenar el tránsito, para delimitar la zona precisa de detención del transporte urbano de pasajeros y para una mayor eficiencia en el servicio, todo como parte de las políticas impulsadas por el intendente Jorge Jofré para fortalecer la seguridad y el ordenamiento de la circulación urbana”, finalizó la funcionaria.

Trabajos

Los trabajos comenzaron en la zona céntrica y continuarán progresivamente hacia el macrocentro y otros sectores de la ciudad, con el objetivo de alcanzar la totalidad de las áreas que cuentan con paradas del transporte urbano.

Paralelamente, la Subsecretaría lleva adelante un relevamiento sobre el estado general de las paradas, contemplando aspectos como la falta o deterioro de techos y asientos, las condiciones de los pisos y otras necesidades de infraestructura que requieren intervención.



