Se recuperaron dos motocicletas en distintos sectores de la ciudad

• Uno de los rodados registraba pedido de secuestro desde 2014 en la provincia de Entre Ríos

Efectivos policiales recuperaron dos motos sustraídas, en el marco de trabajos preventivos y de investigación en diferentes puntos de la capital provincial.

El primer caso tuvo lugar en el barrio Lisbel Rivira, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta localizaron una Honda Wave de 110 cilindradas abandonada en una cancha, frente a la manzana “E”.

El hallazgo se produjo durante patrullajes preventivos y demuestra la importancia de los servicios de seguridad ciudadana.

Al consultar con los vecinos del sector, afirmaron desconocer al propietario y la procedencia de la moto y de inmediato se lo trasladó hasta la dependencia, con intervención del personal de la Policía Científica.

Horas después, una mujer se presentó de manera espontánea en sede policial para denunciar la sustracción de su motocicleta y se encontró con la grata sorpresa que ya había sido recuperada por los auxiliares de la justicia.

La damnificada acreditó la propiedad con la documentación respectiva y se le restituyó su medio de movilidad bajo acta.

Como ocurre en estos casos, se inició una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de turno.

El segundo procedimiento estuvo a cargo de investigadores de la Dirección General Drogas Peligrosas en el sector conocido como Doña Lola, del barrio Isla de Oro, donde demoraron a un hombre de 43 años que tenía una motocicleta Motomel CX 150.

Al verificar los datos del rodado con los registros de la Dirección de Informática Policial, se estableció que registraba pedido de secuestro vigente desde el 15 de diciembre de 2014, solicitado por la Comisaría Tercera -Departamental Paraná, dependiente de la Policía de Entre Ríos.

En ambos procedimientos se realizaron las actuaciones procesales, con intervención de Policía Científica y la Justicia provincial.