Ibarreta: Secuestraron marihuana fraccionada durante patrullajes de prevención

• ⁠El sospechoso abandonó una bandolera con 12 envoltorios y se dio a la fuga

Integrantes de la Delegación General de Drogas Peligrosas secuestraron 12 envoltorios con estupefacientes acondicionados para su presunta comercialización, en el barrio 8 de Diciembre de Ibarreta.

El operativo se concretó cuando los policías que patrullaban la zona observaron a un hombre sentado sobre una motocicleta Honda Titán azul, estacionada con el motor en marcha y las luces apagadas, en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 26.

Al advertir la presencia policial, el motociclista aceleró el rodado y emprendió una veloz fuga por calles internas.

Durante el seguimiento preventivo, el sujeto arrojó una bandolera de cuero y los policías constataron que contenía 12 envoltorios de polietileno cargados con una sustancia vegetal. Tras las pruebas químicas realizadas por personal especializado, se confirmó que se trataba de marihuana, fraccionada para su presunta comercialización.

Las actuaciones incluyeron la documentación, levantamiento y secuestro de los estupefacientes; mientras continúan las tareas investigativas para la detención del motociclista, que ya está identificado.