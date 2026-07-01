La Policía retuvo a un adolescente acusado de lesionar a un joven durante un intento de robo

• También se secuestró prendas de vestir y un cuchillo utilizado presuntamente durante el ilícito.

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina retuvieron a un adolescente de 17 años, como presunto autor de un caso de "Tentativa de robo seguida de lesiones con el uso de arma blanca", con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un joven de 18 años, que terminó con heridas cortantes tras ser interceptado en la noche del jueves último por varios sujetos en la plazoleta de la Avenida Soldado Formoseño. En ese sentido todos los datos reunidos fueron puestos a consideración del juez Rubén Antonio Spessot y ordenó el allanamiento.

La medida judicial se concretó el lunes último, alrededor de las 13:00 horas, en una vivienda ubicada en la manzana 33 del barrio Juan Domingo Perón de esta ciudad.

Durante la diligencia judicial se procedió al secuestro de una campera térmica y un cuchillo, considerados de interés para la investigación, además de la retención del menor de edad acusado, quien fue trasladado en compañía de su madre hasta la dependencia policial donde se realizaron las actuaciones legales.

Del procedimiento participaron efectivos del Destacamento Desplazamiento Rápido Distrito Cinco, móviles policiales y personal de la Delegación de la Unidad Regional Uno en la zona norte de la ciudad. (Con foto).











