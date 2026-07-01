Se realizó operativo sanitario de castración, vacunación y desparasitación en el barrio Laura Vicuña

Un nuevo operativo sanitario de castración, vacunación y desparasitación se realizó este jueves en la plaza y playón del barrio Laura Vicuña, organizado por la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la Secretaría de Acción Social.

Durante la mañana se realizaron 68 castraciones, 85 vacunación antirrábica y 112 desparasitación.

Además de las castraciones que se realizan con turnos, la vacunación antirrábica ocupó un lugar destacado, también ya que se trata de una inmunización clave para la salud pública, porque la rabia es una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. Sostener la cobertura barrio por barrio es una de las tareas permanentes del área.

La desparasitación completó el esquema de atención. Los parásitos afectan tanto a los animales como al entorno familiar que convive con ellos, de modo que el tratamiento protege a los animalitos de compañía y también al hogar.

El Castramóvil forma parte del Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de perros y gatos.

La secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, viene acompañando el despliegue de estos operativos en los distintos barrios de la ciudad.

El criterio es acercar el servicio al vecino, en su propio territorio, y no esperar a que el vecino tenga que trasladarse.

Ese acercamiento tiene un sentido concreto. Muchas familias no pueden llevar a sus animales hasta el centro de atención por distancia. El operativo móvil resuelve esa barrera y garantiza que el cuidado llegue a todos por igual.

La respuesta de los vecinos volvió a confirmar el arraigo de la propuesta.

La convocatoria por redes sociales tuvo amplia repercusión y las familias del barrio se acercaron desde temprano con sus animales de compañía.

El municipio informó que el programa continuará recorriendo los barrios de la capital en las próximas semanas. Los turnos para castración se solicitan enviando la palabra "CASTRAMOVIL" al WhatsApp 3704-605703.



