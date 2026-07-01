Reclaman a Vialidad medidas se seguridad vial en zona del Riacho Puente San Hilario

El Gobierno Nacional no ha concretado kilómetros de pavimentación nuevos o extensión de rutas nacionales, debido a la decisión política de paralizar y neutralizar la inversión en obra pública estatal-

Vecinos de los Barrios Santa Isabel, Nueva Pompeya, Carlitos Menem Junior, denunciaron por ante la Defensoría del Pueblo, las graves situaciones de inseguridad vial con las cuales diariamente deben convivir, menores y adolescentes que concurren a diversos establecimientos educativos, como así también, ciudadanos que prestan sus servicios en otros puntos de la ciudad y que transitan en diversos horarios por la Autovía de la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del denominado -Riacho Puente San Hilario-, más precisamente entre los km 1161 y 1162. Los citados expresaron la necesidad urgente de instalaciones de luminarias, tanto en el carril principal, como en las colectoras, dado que, desde hace tiempo hasta la actualidad, esa zona se ha convertido en una verdadera “boca de lobo”, situación que se ve agravada, por la falta de cartelería que indique las velocidades en las cuales deben transitar automovilistas, transportes de carga y de pasajeros que atraviesan toda esa área urbana de la Ciudad de Formosa a altas velocidades que ocasionan permanentes siniestros viales. Señalaron, además, que enfrentan otras dificultades, que se relacionan con el acceder a un transporte público de pasajeros, ya que deben atravesar la autovía, lo que significa permanentes riesgos y fatalidades. Impulsada la acción correspondiente, el Jefe de División de Administración del Distrito Nacional 22 de Vialidad Nacional Formosa, Dr. Fernando César Ríos, notificó al Organismo de la Constitución, que se dio inicio a la tramitación correspondiente por ante Casa Central. En esta línea, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, ni la provincia, ni los municipios tienen potestad para hacerse cargo de las rutas nacionales, de modo que la inacción del Gobierno Nacional, deja un vacío que nadie más puede llenar, con el agravante de la “destrucción” de Vialidad Nacional que no beneficia al propio Estado, siendo que el mismo impulsa adjudicaciones de corredores viales a empresas privadas, que no resuelven nada, afirmando el Funcionario Provincial que, “estas licitaciones son un desastre, pues no comprometen a las empresas a hacer obras nuevas, solo a mantener lo que ya está, pero sí a cobrar importantes sumas de dinero por peajes que se instalarán cada 97 kilómetros en promedio”. En igual sentido, Fabián Cattanzaro, Secretario Adjunto del Gremio de Vialidad (FEPEVINA), advirtió que revertir el daño por la falta de intervención a tiempo del Gobierno Nacional en las Rutas Nacionales, implica que se necesitarán unos 6.000 a 8.000 millones de dólares y unos 4 o 5 años de trabajo y por ello, afirmó que, esta política, “es un contrasentido, ya que representa un costo mayor que lo que se está ahorrando al no hacerse los mantenimientos, pues, por cada peso que no se pone hoy, se suman entre 3 y 5 pesos de gasto futuro”. Agregó que, el deterioro de las Rutas Nacionales afectan no solo la seguridad, sino también, al impacto ambiental y económico del transporte, tomando como punto de partida el índice de transitabilidad, de acuerdo al grado de deterioro de las rutas, existen sobre costos asociados al mayor consumo de combustible, menor vida útil de los neumáticos, mayor costo de reparaciones y menor recorrido por demoras, entre otros, lo que origina “costos ocultos” que terminan pagando los usuarios y consumidores al adquirir bienes o servicios.



