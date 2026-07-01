El Centro Comunitario Nueva Formosa ofrece múltiples actividades para todas las edades

Desde capacitaciones en oficios y Terminalidad Educativa Primaria, folklore para niños, bombo y malambo y otras muchas ofertas en el ámbito cultural, entre otras propuestas que consolidan a este espacio que trabaja todo el año impulsado por el Gobierno de Formosa.

La profesora Anahí Romero, coordinadora del Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa de la ciudad capital, informó a AGENFOR que continúan desarrollándose las actividades que se extienden durante todo el año en este espacio generado por el Gobierno de Formosa.

Puntualizó que en esta segunda etapa se siguen brindando las capacitaciones en pastelería, Terminalidad Educativa del Nivel Primario que se dicta por la mañana y por la tarde. También, se dictan cursos de herrería y albañilería; y muchas otras propuestas.

Y, en ese orden, añadió: “Hay cupos todavía para sumarse al taller de producción de viveros, ya que éste es por etapas”.

Asimismo, se cuenta con otras actividades de la Subsecretaría de Cultura, entre ellas, folklore para niños, bombo y malambo, ritmos latinos, danza clásica y teatro, mencionó.

Los talleres del Centro Ocupacional Inclusivo, por su parte, son de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, llevadas a cabo por la Dirección de Personas con Discapacidad. Mientras que por la tarde, de 14 a 18, también hay propuestas que se dictan abiertas a toda la comunidad.

“En el último tiempo las emprendedoras que asisten al Centro Comunitario solicitaron agregar un día más de feria, ante esto, desde la coordinación se decidió que los miércoles sean también jornadas, ya que desde el Gobierno de Formosa se apoya fuertemente el emprendedurimo”, comentó Romero.

Y agregó que esta medida también se adoptó dado el interés que existe en la comunidad como así de “feriantes que ofrecen todo tipo de productos artesanales a precios económicos”.



