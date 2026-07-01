Se realizó el primer implante de marcapasos sin cables en el Hospital de Alta Complejidad

Este importante avance concretado por el HAC lo posiciona entre los centros de referencia que cuentan con esta tecnología de vanguardia.

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” marcó un nuevo hito en la medicina de la provincia de Formosa al realizar con éxito el primer implante de marcapasos sin cables, un procedimiento de última generación que representa un importante avance en el tratamiento de pacientes con trastornos del ritmo cardíaco.

La intervención fue llevada adelante por el Servicio de Electrofisiología, integrado por un equipo de profesionales altamente capacitados, quienes incorporaron esta innovadora tecnología que ofrece una alternativa mínimamente invasiva.

Este importante avance es posible gracias a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Formosa, que mantiene una inversión sostenida en infraestructura sanitaria, equipamiento de alta tecnología y capacitación permanente de los equipos de salud. Esto permite que los formoseños accedan, sin salir de la provincia, a procedimientos de alta complejidad que requieren tecnología de última generación y una significativa inversión económica, evitando derivaciones a otros centros del país y garantizando una atención oportuna, segura y de excelencia.

A diferencia de los dispositivos tradicionales, el marcapasos sin cables es una pequeña cápsula que se implanta directamente en el corazón mediante un procedimiento mínimamente invasivo a través de una vena en la región inguinal. Al no requerir cables ni un bolsillo quirúrgico debajo de la piel, disminuye el riesgo de infecciones y de complicaciones relacionadas con los electrodos, además de favorecer una recuperación más rápida del paciente.

La realización de este primer implante posiciona al HAC entre los centros de referencia que cuentan con esta tecnología de vanguardia, reafirmando su compromiso con la innovación, la incorporación de procedimientos de alta complejidad y la mejora continua en la calidad de atención.

Este logro refleja el trabajo conjunto del Servicio de Electrofisiología y de todo el equipo multidisciplinario del Hospital, consolidando el modelo sanitario provincial que promueve el acceso equitativo a tecnologías de avanzada y tratamientos de máxima complejidad para todos los formoseños.











