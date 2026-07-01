Se realizará este miércoles el programa “La Muni en Tu Barrio” en la plaza del San Pedro

La Municipalidad de Formosa realizará este miércoles el programa "La Muni en Tu Barrio", una iniciativa que desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Jofré se consolidó como una política pública destinada a descentralizar la atención municipal y acercar el Estado a cada sector de la ciudad.La jornada se desarrollará a partir de las 15 horas en la plaza del barrio San Pedro, ubicada en la intersección de Silvestre Güemes y Tomás Parkinson, donde distintas áreas municipales brindarán atención directa, asesoramiento y una amplia variedad de servicios gratuitos para facilitar el acceso de los vecinos a los trámites y prestaciones.Entre las propuestas se destacan el curso teórico-práctico para la obtención de la licencia de conducir, la asignación de turnos para la castración de mascotas, peluquería, entrega de bolsones saludables, atención del Banco de Tierras, Catastro, Habilitaciones Comerciales, Bromatología, Juzgado de Faltas, Orientación Jurídica, turnos para castración, vacunación y desparasitación, Centro de Atención al Vecino, Administración de Ingresos Municipales y Atención Primaria de la Salud. Además, habrá actividades recreativas destinadas a niños y niñas.Desde el Municipio destacaron que el programa representa mucho más que el traslado de oficinas a los barrios: "descentralizar no es solo acercar dependencias municipales; es acercar derechos, facilitar trámites, brindar atención personalizada, escuchar las inquietudes de los vecinos y ofrecer respuestas concretas donde viven", señalaron.Asimismo, remarcaron que cada edición constituye una oportunidad para que las diferentes áreas municipales trabajen de manera articulada con un objetivo común: fortalecer el vínculo entre el Municipio y la comunidad, promoviendo una gestión cercana y presente.En ese sentido, reafirmaron el compromiso de continuar construyendo una ciudad con un Estado municipal activo, que acompañe a los vecinos y responda a sus necesidades en el territorio.Con esta nueva edición, "La Muni en Tu Barrio" retoma su recorrido por los distintos sectores de la ciudad, reafirmando el propósito de acercar los servicios municipales a cada barrio y garantizar una atención más accesible, ágil y directa para todos los formoseños.