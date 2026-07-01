El Centro de Salud "María Luisa Espinoza" promueveel cuidado de la salud bucal desde la primera infancia

En ese marco, llevó a cabo una jornada educativa en el JIN N°3 para fomentar hábitos de higiene bucodental en los niños y sus familias.

El servicio de odontología del Centro de Salud "María Luisa Espinoza", del barrio Juan Domingo Perón, desarrolló una charla-taller sobre el cuidado de la salud bucodental destinada a las niñas y niños que concurren al JIN N°3 "Elvira Del Río", también a los padres y cuidadores que los acompañaron.

Esta iniciativa que reafirma el compromiso del Gobierno de Formosa con la prevención y la promoción de la salud en las instituciones educativas, combinó instancias teóricas con actividades prácticas, permitiendo que los pequeños afiancen la técnica correcta del cepillado dental de una manera dinámica y participativa.

El objetivo principal fue promover hábitos adecuados de higiene bucal desde los primeros años de la infancia para prevenir enfermedades de los dientes y de la boca, como las caries y otras patologías.

Además, los profesionales hicieron hincapié en la importancia de realizar controles odontológicos periódicos para detectar de manera temprana cualquier trastorno bucodental y brindar el tratamiento oportuno.

La directora del Centro de Salud "María Luisa Espinoza", doctora Ana Bucchi, destacó que “Trabajar con las niñas y niños en los jardines de infantes es fundamental para promover conductas que, si se sostienen en el tiempo, contribuyen a cuidar la salud bucal durante toda la vida”, afirmó.

Remarcó que “la prevención comienza en la infancia y la familia cumple un rol fundamental en ese proceso. Por eso, la participación de madres, padres y personas que están al cuidado de los niños fortalece estas actividades, ya que permite que los conocimientos adquiridos puedan continuar desarrollándose en el hogar”.

Asimismo, señaló que estos encuentros posibilitan no soloenseñar como se realiza correctamente el cepillado dental, sino que busca concientizar sobre la importancia de asistir periódicamente a la consulta odontológica, algo que también debe hacerse desde los primeros años de vida”.

El taller culminó con la entrega kits compuestos por pasta dental y cepillo a cada uno de los jardineritos, además de folletos informativos ilustrados con instrucciones para la correcta higiene bucal.

Por otra parte, al finalizar la jornada, los pequeños participaron de una divertida propuesta de pintacaritas con los colores de la bandera argentina para alentar a la selección nacional de fútbol en el marco del Campeonato Mundial 2026 que se está disputando actualmente.



