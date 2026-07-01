Decretaron asueto adminstrativo de 12 a 17 hs por el partido de Argentina y Egipto

Rige desde las 12 y hasta las 17 horas de este martes. A su vez, invitó a adherir a la medida a las municipalidades, comisiones de fomento y demás poderes del Estado.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a través del Decreto N°137/26, declaró asueto administrativo y escolar en todo el territorio de la provincia para este martes 7 de julio, de 12 a 17 horas, por el partido por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol que disputará la Selección Argentina frente a Egipto, desde las 13 horas.

La medida comprende a los establecimientos educativos de todos los niveles y jurisdicciones e invita a su adhesión a las municipalidades, comisiones de fomento, poderes Legislativo у Judicial y a las instituciones bancarias y financieras -públicas y privadas- con asiento en la provincia de Formosa.

El Decreto expresa que, visto la competencia deportiva que jugará la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizado por la FIFA, este martes; y considerando que dicha competencia es el torneo deportivo de fútbol más importante a nivel mundial, en la que participan seleccionados de distintas naciones; que la Selección Nacional disputará su encuentro contra la selección de fútbol de la República Árabe de Egipto, en el marco de los octavos de final de la mencionada copa que se disputará en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos de América, a las 13:00 horas de Argentina.

En ese sentido, el Gobierno de Formosa, “entiende oportuno declarar el asueto administrativo y escolar en todo el territorio provincial desde las 12:00 horas hasta las 17:00 horas, e invitar a las municipalidades, comisiones de fomento, a los poderes Legislativo y Judicial y a las instituciones bancarias públicas y privadas- con asiento en la Provincia, a adherirse a la presente medida”.







