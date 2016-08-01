Se oficializó la compra del primer lote de producción a artesanos del oeste formoseño

La actividad se desarrolló en el Centro Cívico de Ingeniero Juárez y marcó el inicio formal de la comercialización de los productos logrados en el proceso de trabajo conjunto entre el Estado provincial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y un grupo de maestros artesanos de la zona.

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, junto a la Municipalidad de Ingeniero Juárez, encabezaron este viernes 3, el acto de firma del compromiso de compra del primer lote de producción de Champal, la marca que reúne piezas de arte wichí inspiradas en la naturaleza y elaboradas en madera.

Del acto participaron el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, el director de Industria, Minerìa e Hidrocarburos, Darío Vergara, el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, el representante de la sucursal del Banco Formosa, autoridades locales, el grupo de artesanos beneficiarios y otros miembros de la comunidad.

Esta acción, se enmarca dentro del Plan de Desarrollo del Sector Foresto Industrial con Tecnologías de Fabricación de Alto Valor Agregado (FABLAB), y estuvo a cargo de expertos que brindaron capacitación, apoyo técnico y acompañamiento logístico con el objetivo de optimizar los procesos productivos y aportar valor agregado a las piezas, potenciando así su comercialización de forma directa.

Además de la presentación de las distintas líneas, se hizo entrega de kits de fotografía, compuestos por un celular y una caja de luz, que se suma a otros equipamientos recibidos con anterioridad para que gestionen por cuenta propia la venta de sus productos.

Los asistentes destacaron el trabajo articulado entre todos los actores involucrados como un paso clave para el fortalecimiento de la economía local y la puesta en valor de la identidad cultural wichí, haciendo hincapié en que es la primera vez que se cuenta con una marca propia que representa su historia y sus valores.

De esta forma, Champal da sus primeros pasos en el mercado, llevando a cada pieza la impronta de una comunidad que transforma la madera del monte formoseño en arte sustentable, con el respaldo del acompañamiento técnico y financiero del Estado provincial y del CFI.



