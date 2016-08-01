Convocatoria abierta para el 1° Encuentro Provincial de Teatro “Cultura Formosa”

El mismo, está destinado a elencos teatrales cuyos integrantes acrediten residencia y permanencia en la provincia.

La Subsecretaría de Cultura de Formosa, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), convoca a elencos, grupos y compañías teatrales de todo el territorio provincial a participar del 1° Encuentro Provincial de Teatro “Cultura Formosa”, que se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de agosto en la ciudad capital.

El encuentro nació como un espacio de intercambio, visibilización y fortalecimiento de la actividad teatral formoseña, reuniendo producciones de diversas estéticas, géneros y formatos, en un ámbito de encuentro y celebración del arte escénico provincial.

Desde el organismo, informaron que está destinado a elencos teatrales cuyos integrantes acrediten residencia y permanencia en la provincia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de participación.

“Los grupos interesados deberán presentar la ficha de inscripción completa, acompañada de la documentación artística, técnica y administrativa requerida”, remarcaron.

Respecto de los requisitos principales, señalaron que “deben contar con un mínimo de dos funciones realizadas ante público en distintas fechas, y presentar la documentación requerida para la inscripción”.

A su vez, subrayaron que “no existen restricciones temáticas, estéticas ni de formato escénico” y aclararon que se trata de “un encuentro sin carácter competitivo, porque está pensado en compartir experiencias, fortalecer vínculos y celebrar la riqueza del teatro formoseño”.

Finalmente, comunicaron que “próximamente se darán a conocer las fechas de apertura y cierre de inscripción, así como el link al reglamento”.

El correo electrónico oficial para la recepción de postulaciones es culturaformosateatro@gmail.com.



