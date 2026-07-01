Rodríguez en la jornada técnica: “Este encuentro significa una política de Estado del Gobierno de Formosa”

Puso en valor el posicionamiento de la provincia en el sector productivo y lo endilgó a políticas públicas concretas.

El ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Lucas Rodríguez, fue uno de los oradores de la apertura de la jornada técnica enfocada en el pasto como un insumo clave para la ganadería formoseña y el Gran Chaco Americano que se desarrolló este martes 7 en el CEDEVA de Laguna Yema y dijo celebró la participación de casi 500 personas por la “expectativa que generó este encuentro para el sector ganadero de nuestra provincia”.

“Este encuentro no solamente significa transferencia de conocimientos sino que significa una política de Estado del Gobierno de Formosa que, de manera sostenida de la mano del Gobernador Insfrán, a través del Instituto Paippa y de las políticas estratégicas de desarrollo en materia de infraestructura, han permitido que una provincia muy joven, haya podido alcanzar estos niveles de desarrollo en muy poco tiempo si lo ponemos en perspectiva versus otras regiones, ciudades que tienen muchos más años, siglos de desarrollo”, sostuvo.

El funcionario manifestó que, este posicionamiento, “no fue fruto de la casualidad” sino de una política de gobierno que, a través del Modelo Formoseño, “permitió contar con la Ruta Nacional N°81, pavimentada, la interconexión al sistema de energía eléctrica de la Argentina, el manejo de los recursos hídricos”.

“La infraestructura para la educación, la salud, la vivienda, la conectividad en tiempos donde evidentemente no podemos estar sin juntarnos, sin conectarnos”, precisó.

Por ello, señaló que “esto es un ejemplo” y que “hacer esta jornada en el CEDEVA de Laguna Yema, implica fundamentalmente comprender que necesitamos trabajar de manera conjunta con toda la región”.

“Por eso este evento no solamente es para la provincia de Formosa, hay amigos visitantes de de Salta, de la hermana República del Paraguay, del Chaco que están presentes, a los cuales le damos una cálida bienvenida”, expresó.

Y añadió: “Posiciona también a Formosa como una región, después de lo que fue el corrimiento de la frontera agropecuaria a mitad de los años 90 y que hizo que la ganadería se posicione fuertemente en el norte argentino, es un evento clave, que le da la relevancia y la importancia estratégica que tiene el sector ganadero para la provincia”.

Sobre el final, Rodríguez celebró la convocatoria que “superó las expectativas” y el aprovechamiento de “la relación entre ustedes” para “potenciar el sector público y privado”.

“Todos unidos como hizo el Gobierno de Formosa, podemos caminar firmemente hacia la realización de nuestra patria chica, querida, llamada Formosa, para la Argentina, para el Paraguay y para Brasil, porque en definitiva somos pueblos hermanos y así lo estamos confirmando en el día de hoy con la presencia de cada uno de ustedes”, concluyó.







