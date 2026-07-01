En Las Lomitas, Solís compartió junto al pueblo los festejos por el triunfo de la Selección

Tras la victoria del seleccionado ante Egipto y la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo, el festejo del pueblo argentino se replicó con fervor en cada rincón de la provincia y el país.

En el marco del fervor popular por la victoria de la Selección Argentina este martes 7, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, compartió una masiva y alegre jornada de encuentro junto a las familias de Las Lomitas.

El concejal justicialista Jorge Martínez Meza, quien estuvo en la Plaza “Ejército de los Andes” de Las Lomitas compartiendo los festejos, destacó la presencia del Vicegobernador y resaltó el valor simbólico del espacio público: “La plaza, como siempre, es un lugar histórico, un lugar donde hemos concentrado los verdaderos triunfos, como el 9 de Julio o el 25 de Mayo, donde el pueblo expresa su libertad. Nos concentramos ahí para compartir y para, todos unidos, alentar a la Selección que tanta alegría nos está dando”.

En ese sentido, reflexionó sobre el impacto de este sentimiento colectivo que se vive tanto en Las Lomitas como en el resto del país, señalando que la pasión popular “nos interpela a todos, más allá del triunfo de la Selección Argentina, a estar más unidos que nunca, a defender nuestra Patria y este sentido de pertenencia”.

De este modo, enfatizó que “tenemos que defenderla”, porque sabemos que “este Gobierno nacional es vende Patria”.

Y por eso, aseveró que “nosotros estamos más firmes que nunca y más argentinos que nunca, dándole batalla en el oeste formoseño, en nuestra provincia que siempre enarbola la bandera de la justicia social”, finalizó.



