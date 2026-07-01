El Hospital de Fortín Lugones sumó otra ronda de servicios integrales de salud

En ambas comunidades, un equipo interdisciplinario brindó atenciones y otras prestaciones que alcanzaron a los vecinos de todas las edades.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), y el Hospital de Fortín Lugones llevó adelante una nueva jornada de Atención Primaria de la Salud que abarcó, en esta oportunidad, al paraje El Retiro y la colonia Chico Daguaan.

El operativo estuvo a cargo de un equipo de salud del nosocomio, que se trasladó hasta ambas comunidades para brindar múltiples servicios de salud a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, que accedieron a consultas médicas, controles odontológicos y atención obstétrica, acorde a las edades y a las diferentes demandas.

Además, el servicio de enfermería efectuó controles de salud y aplicó las vacunas gratuitas que se encuentran incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones con el objetivo de que cada persona pueda actualizar su carnet de vacunación.

La directora del Hospital de Fortín Lugones, la doctora Rosana Cabana, destacó: “Como hospital y como equipo de salud tenemos el compromiso de estar presentes en cada comunidad, llevando los servicios de salud a las familias para que puedan acceder a controles, consultas y acciones preventivas de manera oportuna” y agregó: “Trabajamos para que esto sea así efectivamente”.

En ese sentido, remarcó que la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) es una pieza prioritaria para el sistema público de salud de Formosa “porque en cada lugar, las acciones se desarrollan con una mirada integral, atendiendo a las necesidades de cada paciente y teniendo siempre presente que la prevención y la detección temprana son estrategias claves para cuidar la salud de la población”.

Seguidamente, Cabana agregó que en esta nueva recorrida “la respuesta de los vecinos fue muy positiva porque a pesar de las bajas temperaturas que tenemos en estos días, asistieron y mostraron su interés en cumplir con los controles y atenciones que nuestro hospital ofrece periódicamente, de forma organizada y programada”.

"Además, el equipo de salud aprovecha estas visitas para interiorizarse sobre las necesidades que tienen las familias y en base a eso ir planificando para garantizar cada vez más una mayor accesibilidad a las distintas prestaciones”, indicó la directora en el cierre.







