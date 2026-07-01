Revés judicial para el rector: deberá informar su situación ante el Consejo Superior

La Justicia Federal hizo lugar a una medida autosatisfactiva y ordenó al rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Augusto César Parmetler, convocar en un plazo máximo de 48 horas a una sesión extraordinaria, presencial y pública del Honorable Consejo Superior.

La resolución judicial establece que la reunión deberá realizarse conforme a las disposiciones del Estatuto y del Reglamento Interno de la universidad, con el objetivo de informar oficialmente al máximo órgano de cogobierno sobre la situación institucional y procesal del rector, en el marco de la causa penal que lo involucra.

Sin embargo, lejos de asumir institucionalmente el alcance del fallo, la conducción universitaria respondió con una resolución que generó fuertes cuestionamientos. Mediante la Resolución Rectoral N.º 0967/26, firmada por el propio Parmetler, el Rectorado acató formalmente la orden judicial y fijó la sesión extraordinaria para el próximo 29 de julio a las 17 horas.

No obstante, el contenido de la resolución excede la mera convocatoria e incorpora una extensa fundamentación que busca contextualizar el conflicto institucional. Desde sectores opositores sostienen que el texto intenta desviar el eje central del debate —la situación procesal del rector en el expediente penal FRE 2749/2021— mediante cuestionamientos a quienes impulsaron las denuncias y referencias a un supuesto escenario de conflictividad y violencia institucional.

La convocatoria al Consejo Superior se produce en un contexto de creciente tensión dentro de la UNaF, luego de que la Justicia Federal considerara necesario ordenar la intervención del máximo órgano de gobierno universitario para que tome conocimiento formal de la situación que atraviesa la conducción de la institución.