Cuestiones de Género del municipio llevó a cabo una charla Informativa la EPEP 5 de Pueblo de Dios

La comuna capitalina, a través de su Dirección de Gestiones de Género, llevó a cabo este miércoles una charla informativa en la EPEP N°5 “Teobaldo Pedroso” del barrio Villa Trinidad Divina Pueblo de Dios, en el marco de una jornada destinada a alumnos, familiares y docentes, con el objetivo de promover el respeto, la convivencia y la prevención de situaciones de violencia.

De acuerdo a datos brindados por la directora del área, Dra. María Silvia Carrizo, el encuentro ahondó en tópicos como la violencia de género, roles, estereotipos, educar en igualdad en las infancias y la importancia de trabajar en red en centros educativos involucrando a los padres, entre otros. Participaron también alumnos de los últimos años, y es de destacar que la convocatoria respondió al pedido de una docente del establecimiento, que es también es Promotora Comunitaria, y solicitó esta charla a especialistas de la citada área comunal,

Por último, recordaron que cualquier institución educativa, comunitaria o deportiva que desee realizar estos encuentros, pueden comunicarse al 370420447 que es el número de la Dirección de Cuestiones de Género de la municipalidad local.



