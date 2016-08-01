Insfrán evocó la figura de Juan Domingo Perón, a 52 años de su muerte

Este miércoles 1° de julio se cumple un año más del fallecimiento de quien fuera tres veces presidente de los argentinos.

El gobernador Gildo Insfrán recordó a Juan Domingo Perón, quien resaltó fue el “conductor de un proyecto político que marcó profundamente la historia argentina y dejó como legado la lucha irrenunciable por una Patria grande, justa, libre y soberana”.

El primer mandatario expresó estas palabras al cumplirse este 1° de julio el 52° aniversario de su paso a la inmortalidad.

En este marco, renovó “el compromiso de seguir construyendo una comunidad organizada con más oportunidades, inclusión y desarrollo para el pueblo”, cerró contundente.

Acto

En conmemoración a este significativo acontecimiento, en la tarde de este miércoles el Partido Justicialista-Distrito Formosa- realizará un acto frente al monumento del general Perón, ubicado en la avenida 25 de Mayo y calle Fontana de la ciudad de Formosa, a modo de homenajear a tan trascendente figura del movimiento justicialista, tres veces presidente de la Nación.



